Dünyamız

Gelecekte yüksek kalitede ürünlerin hastalara ve tüketicilere sürekli olarak teslim edilmesini sağlamak için bugün bunları yapmak için gereken doğal kaynakları korumamız gerekir. Çevreye olan etkimizi 2030 yılına kadar dörtte bir düşürmeyi, sera gazı emisyonlarını azaltmayı, su etkisini azaltmayı ve atıkları faydalı kullanım için yönlendirmeyi amaçlıyoruz.