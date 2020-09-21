Hasta odaklılık değerimiz ışığında, aşıdan solunuma, sinir sistemi hastalıklarından kalp damar ile sindirim hastalıklarına, dermatolojiden akıl ve tüketici sağlığına kadar pek çok önemli alanda toplum sağlığını korumak ve geliştirmek üzere çalışıyoruz.
Şirketimiz, 18. Yüzyılın başlarına kadar dayanan zengin bir tarihe sahiptir.
Hep birlikte, insanlara daha aktif olmaları, daha iyi hissetmeleri, daha uzun yaşamalarına yardım etme vizyonumuza odaklı, bilim liderliğinde global bir sağlık hizmetleri şirketi oluşturuyoruz.
Bu sayfada 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397. ve 1524. Maddeleri ile 31 Mayıs 2013 tarih ve 28663 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik uyarınca öngörülen
şirket bilgileri yer almaktadır.
Daha aktif, daha iyi ve daha uzun bir yaşam vizyonu ile insanların yaşam kalitelerini yükseltmek üzere dünyanın 95 ülkesinde yaklaşık 100 bin çalışanımızla ilaç, aşı ve tüketici sağlığı alanlarında etkin sağlık çözümleri sunuyoruz.
İngiltere merkez olmak üzere dünyanın 95 ülkesinde yaklaşık 100 bin çalışanla faaliyet gösteriyoruz.
Dünya genelinde güçlü bir üretim ağımız var.
GSK Türkiye olarak eğitim ve gelişim programlarını öncelikler arasında görüyoruz. Çalışanlarımızın potansiyellerinin farkına varması, kişisel kariyer hedeflerini gerçekleştirebilmesi ve performanslarını maksimize edebilmeleri için onlara olanak sağlıyoruz.
İnsan kaynakları stratejimizin odağında öncelikle çalışanların kendilerini oldukları gibi rahatça ifade edebilmeleri, işlerini yaparken kendilerini iyi hissedebilmeleri ve tüm deneyimlerinde öğrenme ve gelişimin sürekliliğinin sağlanması var.
Gelecekte yüksek kalitede ürünlerin hastalara ve tüketicilere sürekli olarak teslim edilmesini sağlamak için bugün bunları yapmak için gereken doğal kaynakları korumamız gerekir.
Çevreye olan etkimizi 2030 yılına kadar dörtte bir düşürmeyi, sera gazı emisyonlarını azaltmayı, su etkisini azaltmayı ve atıkları faydalı kullanım için yönlendirmeyi amaçlıyoruz.
Toplum yatırımımız sağlık eğitimini geliştirmeyi, ilaçlara ve sağlık hizmetlerine erişimi artırmayı amaçlamaktadır. En fazla fark yaratabileceğimiz noktalarda destek vermeyi hedefleriz.
Daha iyi, daha aktif ve daha uzun bir yaşam için...
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GSK Türkiye olarak eğitim ve gelişim programlarını öncelikler arasında görüyoruz. Çalışanlarımızın potansiyellerinin farkına varması, kişisel kariyer hedeflerini gerçekleştirebilmesi ve performanslarını maksimize edebilmeleri için onlara olanak sağlıyoruz.
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